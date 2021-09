Medrado desiste da Fazenda 13 - Reprodução / Record TV

Publicado 26/09/2021 14:15

Rio - Fernanda Medrado usou o Twitter, na manhã deste domingo, para falar sobre a saída de "A Fazenda 13" pela primeira vez. Na rede social, ele fez um desabafo e disse que "dói" ser chamada de "arregona" por pessoas que ela é fã.

"Ver pessoas que eu sou fã me chamar de 'arregona' dói tanto. Perdi o carro, meu cachê, vou pagar multa não sei como, começo assistir as coisas e fico pior, meu Deus! Que vontade de sumir, me sentindo um lixo. Só Deus sabe o que passei! Quero só não existir nesse momento!", escreveu ela em seu perfil do Twitter.



A ex-peoa, em seguida, prosseguiu e garantiu que dará mais esclarecimentos em breve. "Vou me pronunciar em breve, eu prometo, nesse momento só peço oração e perdão aos meus fãs. Que a vontade de não existir não seja maior que os meus sonhos", finalizou.



