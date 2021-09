Bil Araújo e Erika Schneider fazem as pazes em 'A Fazenda 13' - Reprodução/Playplus

Publicado 27/09/2021 16:45

Rio - Após protagonizarem alguns momentos de tensão em "A Fazenda 13" , Arcrebiano e Erika Schneider fizeram as pazes, nesta segunda-feira (27). O ex-BBB se desculpou por acusar a fazendeira de ser "soberba" ao comandar os participantes do reality. Durante a conversa, Bil destacou a beleza da ex-dançarina e afirmou que ela sofre preconceito por ser bonita.

"Você já é linda", começou o ex-participante de "No Limite". "A galera que já é bonita, já sofre preconceito. Como a Marina [Ferrar] já sofreu", citou Arcrebiano. Em seguida, Bil desabafou sobre sua experiência pessoal e como é afetado por sua beleza: "E as pessoas podem te julgar só porque você é bonita. Como me julgam. Colocam padrão em mim de macho escroto, retardado, porque a galera não sabe da minha história."

Anteriormente, o ex-brother já havia se queixado sobre o julgamento que sofre por ser bonito, além de rebater as críticas que recebeu por entrar em seu terceiro reality show em menos de um ano. "As pessoas julgam de uma forma totalmente diferente. Falar uma coisa pra vocês: gente bonita também sofre. Gente bonita também tem história. É fod*. Eu já sofri pra caral**. Se eu contar a minha história, fod*", declarou o modelo.