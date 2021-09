Mussunzinho, Arcrebiano, Dayane e Gui Araújo estão na roça - Reprodução

Publicado 29/09/2021 07:46 | Atualizado 29/09/2021 07:48

Rio - Depois da desistência de Fernanda Medrado, da expulsão de Nego do Borel e da eliminação de Liziane Gutierrez, chegou a hora de montar uma segunda roça em "A Fazenda 13". Arcrebiano, Dayane Mello, Gui Araújo e Mussunzinho são os quatro participantes que estão na roça. Vetado pelo poder da chama vermelha, Mussunzinho não poderá fazer a prova do fazendeiro e escapar da votação popular. Apenas Dayane, Gui Araújo e Arcrebiano farão a prova.

A roça começou a ser formada quando Rico Melquíades ganhou a prova de fogo e com ela ganhou também dois poderes. Ele ficou com o fogo amarelo e entregou o vermelho para Marina Ferrari. A fazendeira da semana, Erika Scheneider colocou Mussuzinho direto na roça. "Não é porque eu sou mulher que eu sou menos, ou que consigo fazer menos coisas (...) Analisei muito e vou colocar o Mussunzinho na roça", disse.

A votação individual começou. Mas, no final, o poder da chama amarela deu uma reviravolta no jogo. Rico Melquíades teve o poder de transferir todos os votos de um peão para outro. Ele recebeu sete votos da casa e estaria na roça, mas então transferiu seus votos para Arcrebiano. Com isso, o ex-BBB teve oito votos e foi para a roça ao lado de Mussunzinho. Como foi o mais votado, ele pode escolher um peão da baia para a roça e puxou Dayane.

Ela, então, começou o resta um. Day salvou Aline, que salvou Rico, que salvou Marina, que salvou Mileide, que salvou Sthe, que salvou Victor, que salvou Erasmo, que salvou MC Gui, que salvou Tati, que salvou Solange, que salvou Thiago, que salvou Valentina, que salvou Dynho. E assim, Gui Araújo foi parar na roça.