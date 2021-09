Ivete Sangalo e Sérgio Loroza - Divulgação

Publicado 29/09/2021 08:13

Rio - Mais uma celebridade foi desmascarada no "The Masked Singer", da Globo, na noite desta terça-feira. O Astronauta levou a pior na disputa com o Jacaré e acabou revelando sua identidade: Sérgio Loroza. Ao ser desmascarado, o artista exaltou a representatividade e se emocionou ao falar sobre "Gueto", a música de Iza que escolhei para a primeira apresentação da noite.

"Eu posso ir para a lua, posso ir para marte. Mas o meu umbigo é de onde eu vim, da Zona Norte, de Madureira", disse Sérgio Loroza, que também contou que não se sentiu intimidado por estar ao lado de cantores profissionais.

"Depois que o Sidney Magal foi eliminado na primeira semana, ficou tranquilo. Deu tranquilidade maior de partir e chegar até aqui", disse.