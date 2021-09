Erasmo Viana acredita que Rico tem algum ’desequilíbrio mental’ - Reprodução

Publicado 29/09/2021 12:06

Rio - Erasmo Viana e Aline Mineiro conversaram sobre as atitudes de Rico Melquíades em "A Fazenda". Para o ex-marido de Gabriela Pugliesi, Rico pode ter alguma doença psiquiátrica. "É tipo um amigo quando erra muito e a gente sempre quer dar uma chance", disse Aline sobre a relação que tem com Rico. "Mas no caso dele não é nem erro, acho que é um desequilíbrio mental", rebateu Erasmo. "Da forma como ele fez, parece um sociopata, assim, sabe?", completou o influenciador fitness.

Nesta madrugada, após receber sete votos dos colegas na roça, Rico Melquíades começou a andar pela sede sem microfone com o intuito de gerar uma punição. A punição realmente veio e os peões ficarão 24 horas sem gás e sem água. Ao receber o anúncio da punição, Rico comemorou: "Te amo, produção".