Nego do Borel em vídeo no InstagramReprodução

Publicado 29/09/2021 12:25 | Atualizado 29/09/2021 12:31

Rio - Nego do Borel foi expulso de "A Fazenda", mas continua interessado no reality show. O funkeiro usou as redes sociais para comentar a formação da segunda roça, que aconteceu na noite desta terça-feira. Nego declarou torcida por Dayane Mello e torce para que Gui Araújo seja eliminado.

"Vamos Dayyyy! Vamos Mussunzinho, Vamos Bil e Fora Gui Araújo", escreveu o cantor nas redes sociais. "Quero pedir aqui meu voto é da Day, por favor, os mesmos 47% de votos que eu tive na roça, quem gosta de mim de verdade, se ela for para roça votem para ela ficar. Por favor, façam isso por mim! Ela merece! Votem muito no Mussunzinho também, galera, pra ele ficar, por favor. Bora, mano Bil!", completou.

Nego do Borel foi expulso de "A Fazenda" após ter sido acusado de abusar sexualmente de Dayane Mello. Depois da festa, Dayane estava visivelmente bêbada e o cantor trocou algumas carícias com a modelo. A pressão nas redes sociais fez com que a Record optasse por expulsar o cantor do reality show.