Marcos Mion estreia no 'Caldeirão' - Reprodução/Twitter/Globo

Marcos Mion estreia no 'Caldeirão'Reprodução/Twitter/Globo

Publicado 29/09/2021 13:01 | Atualizado 29/09/2021 13:03

São Paulo - A televisão brasileira está de pernas para o ar e foram muitas mudanças que pegaram o público de surpresa. Uma delas, inclusive, pode ser mais definitiva do que o anunciado inicialmente. Marcos Mion foi contratado pela Globo para ficar à frente do "Caldeirão" até o final do ano e apresentar um reality show no Multishow, mas a emissora estaria estudando a possibilidade de mantê-lo no comando do antigo programa de Luciano Huck.

fotogaleria

Segundo a colunista Carla Bittencourt, do portal Metrópoles, o "Caldeirão" apresentador por Mion está fazendo bastante sucesso com o público e com o mercado publicitário. Por conta disso, estariam rolando conversas nos bastidores do canal de televisão para deixar o antigo funcionário da Record aos sábados.

O "Caldeirão" passou a ter um novo engajamento com a mudança de apresentador. Os próprios famosos convidados divulgam o programa espontaneamente nas redes sociais gerando mais engajamento. Esse seria um dos fatores que acabou conquistando o mercado publicitário, cada vez mais interessado em anunciar na atração.

Caso não seja convidado para assumir a apresentação do "BBB 22", as chances de Marcos Mion sair do "Caldeirão" estariam diminuindo. A Globo não estaria interessada em mudar um time que está ganhando, ainda mais com tantas mudanças em um ano só, como as saídas de Faustão e Tiago Leifert e a ida de Luciano Huck para os domingos.