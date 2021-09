Duca (Arthur Aguiar) e Bianca (Bruna Hamu) em ’Malhação Sonhos’ - Globo/Renato Rocha Miranda

Duca (Arthur Aguiar) e Bianca (Bruna Hamu) em ’Malhação Sonhos’Globo/Renato Rocha Miranda

Publicado 29/09/2021 15:13

São Paulo - A próxima temporada de "Malhação" foi cancelada pela Rede Globo. Segundo a colunista Patrícia Kogut, do jornal "O Globo", a equipe da novela começou a ser avisada da decisão nesta terça-feira (28).

fotogaleria

A temporada inédita de "Malhação" estava sendo criada pelos irmãos Eduardo e Marcos Carvalho e contava com o diretor Paulo Silvestrini no comando do elenco. A trama contaria com três protagonistas: duas mulheres e um homem. Segundo Kogut, o elenco seria formado por 70% de atores negros.

Antes de cancelar essa versão, a emissora carioca também descartou "Malhação Transformação", de Priscila Steinman e Márcia Prates. Agora, a Globo pretende reformular a sua grade vespertina e a mudança deve acontecer depois do fim da reprise de "Malhação Sonhos".