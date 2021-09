Dilsinho - Multishow/ Divulgação

Publicado 29/09/2021 19:43

Rio - Dilsinho será o apresentador da próxima temporada do 'TVZ', que começa a partir do dia 11 de outubro. Ele estará no programa que será exibido na próxima segunda-feira, dia 4, e receberá o 'bastão' das mãos de Juliette, que tem comandado o programa.