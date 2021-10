Celso Portiolli - Reprodução/SBT

Celso PortiolliReprodução/SBT

Publicado 02/10/2021 13:48 | Atualizado 02/10/2021 14:15

São Paulo - Nossa, o que está rolando no programa "Show do Milhão"? Na manhã deste sábado, o apresentador Celso Portiolli compartilhou com os seguidores um vídeo em que ele se atrapalha e pergunta para uma participante "o que é uma piroc*".

fotogaleria

No entanto, a pergunta era relacionada a uma piroga, uma canoa indígena. Quando percebeu a gafe, Portiolli teve uma crise de riso e culpou a distância no momento da leitura.

"Pergunta valendo R$ 40 mil: o que é uma piroca? Não, Maria! Uma piroga. É a distância, eu não enxerguei a letra 'G'", disse aos risos.

No Instagram, Celso voltou a se divertir com a situação. "Preciso de um oftalmologista, não estou enxergando bem. Me pediram muito esse vídeo completo quando postei só as risadas", completou Portiolli.

Veja vídeo: