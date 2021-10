Solange Gomes - Reprodução / Record TV

Publicado 03/10/2021 13:49

São Paulo - Depois da discussão entre Tati Quebra Barraco e Dayane Mello , neste domingo, em "A Fazenda 13", Solange Gomes mudou o clima ao revelar que gostaria de ser chamada de "ex do técnico do Flamengo".

A conversa começou quando Rico Melquíades sugeriu chamar Gui Araújo de "ex de Anitta" durante a formação da terceira roça do reality. Gui disse não se importar e Solange aproveitou para fazer o pedido. "Pode me chamar. Dá um ‘Google’ aí. 'Ex do técnico do Flamengo'. Adoro, acho chiquérrimo. Acho maior até que ser ex da Anitta", vibrou Solange Gomes.

A modelo namorou com Renato Gaúcho, atual técnico do Flamengo, no início da década de 90. Em "A Fazenda", Solange comentou que o relacionamento com Renato a colocou na capa da revista "Playboy". "Com um tempo acabou [o namoro] e eu fui capa da Playboy. Fui capa da revista em cima desse relacionamento e as portas foram se abrindo", disse a peoa.

Em sua autobiografia, Solange Gomes relembrou momentos quentes com o treinador do Fla. Segundo a musa da década de 90, Renato Gaúcho gostava de transar em lugares inusitados. "Renato gostava de transar em lugares exóticos. Uma vez aconteceu na Ponte Rio-Niterói", escreveu.