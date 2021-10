Solange Gomes - Reprodução de internet

Publicado 04/10/2021 13:50

Rio - Após Bil Araújo afirmar que sofre preconceito por ser bonito , foi a vez de Solange Gomes declarar, nesta segunda-feira (4), que é vítima de "gostosofobia". Em conversa com Tiago Piquilo e Victor Pecoraro, a ex-assistente de palco contou que é julgada por seus trabalhos antes de entrar em "A Fazenda 13".

"As pessoas acham que eu 'ah, bonitona, não sei o que'. Primeiro que acham que eu tenho 50 homens: um paga uma conta, outro dá um carro, outro não sei o que. É isso que passa na cabeça das pessoas e é o contrário, não é nada disso. É o que eu falei do preconceito, da gostosofobia", disse Solange.

Os peões logo questionaram a modelo sobre a existência e o significado da palavra citada e a ex-banheira do Gugu explicou: "É um preconceito, né? De mulher sensual, mulher gostosa, bonita, mulher que trabalha com a sensualidade. As pessoas acham que a mulher é burra, que a mulher não sabe fazer nada, que tem uma vida fácil. É um preconceito. Existe esse preconceito", reafirmou a modelo.