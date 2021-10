Lary Bottino - Reprodução/Instagram

Lary BottinoReprodução/Instagram

Publicado 07/10/2021 07:57 | Atualizado 07/10/2021 08:59

Rio - Assim que entrou em "A Fazenda 13", a ex-participante do "De Férias com o Ex" Lary Bottino fez questão de dar sua versão sobre a briga com a ex-BBB Ariadna, de quem pegou uma pulseira de grife emprestada e só devolveu depois de muito barraco nas redes sociais. O que ela não esperava é que novas acusações fossem surgir.

fotogaleria

Depois de Ariadna, Lary Bottino já foi acusada de pegar um coturno Dr. Martens da influenciadora Yasmin Alves e agora pode pedir música no "Fantástico" com a terceira acusação, também de uma influenciadora, que a acusa de não devolver "duas blusinhas".

Em entrevista ao Splash, do Uol, Karina Sousa, que participou do "De Férias com o Ex" com Lary, disse que ela está com duas blusas suas e não devolve. "Lary pegou algumas peças de roupas e nunca mais devolveu. Já cobrei uma vez e ela se fez de louca. Foram duas blusinhas que ela usou durante a gravação do programa: uma de tule preta e um cropped laranja. Emprestei durante as gravações e ela colocou na bolsa, nunca mais devolveu", lamentou.

"Pode parecer besteira, mas as blusas são minhas. Se eu falo na internet, vão falar: 'Ah, mas duas blusinhas?'. São minhas. Tudo que eu pego, devolvo. E digo mais, isso aconteceu com várias amigas minhas que não querem ficar se expondo. Se forem atrás, vão achar mais pessoas que passaram pelo mesmo", completou.