MC Gui tem colapso nervoso e cai no choro em 'A Fazenda 13'Reprodução/Playplus

Publicado 09/10/2021 12:21 | Atualizado 09/10/2021 12:23

Rio - MC Gui, de 23 anos, teve um colapso no início deste sábado (09) enquanto realizava suas tarefas em "A Fazenda 13". Acolhido por Aline Mineiro, o cantor alegou que a pressão do confinamento está o abalando, além disso, ressaltou a saudades que vem sentindo de seus familiares. "Vou chorar para não explodir", disse o rapaz.

À situação, MC Gui cuidava das vacas, entretanto, parou a tarefa e começou a cair no choro. Ao notar o colapso nervoso do amigo, Aline se aproximou. "Chorar é bom para desabafar, mas seja forte, está difícil para todo mundo. Você sabe... Tem dias que são mais difíceis ainda, por isso, venho aqui ficar com os bichinhos. Tem dias que fico umas duas horas aqui, tranquila", iniciou a ex-panicat.

Em meio ao choro do amigo, ela continuou. "Tem dias que a gente se decepciona mais com as atitudes dos outros do que com está rolando aqui, né? F*da. Fica assim não, amigo, coloca esse sorriso no rosto, essa alegria, você fica mais lindo assim. O que está te deixando assim é a saudade ou a mistura de tudo. É o convívio, né? Eu sei... é difícil", disse ela. Visivelmente abalado, MC Gui respondeu. "Não é nem só a saudade, estou chorando para não explodir, mano".