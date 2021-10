Rico Melquiades, Dayane Mello e Solange Gomes - Reprodução/Record

São Paulo - A formação de roça em "A Fazenda 13" foi puro fogo no feno. Rico Melquiades indicou Gui Araújo para a berlinda e está torcendo para o ex-MTV ser eliminado do programa. O comediante espera tanto que isso aconteça que decidiu até fazer um pedido para Anitta, ex-namorada do influenciador.

Após a votação, Rico e Dayane estavam conversando no quarto e O amigo de Carlinhos disse acreditar que a modelo não será eliminada. Eles também pediram para o público deixar Aline Mineiro no reality show. Solange Gomes entrou na conversa e concordou que Gui Araújo deve ser o eliminado da semana. "Não, é melhor que o Gui saia. Essa erva daninha", disse a musa da Banheira do Gugu.

"Homem que não respeita mulher tem que meter o pé", completou Solange. Nesse momento, Rico implorou para Anitta não puxar torcida para o ex-namorado, para que ele deixe "A Fazenda 13".

"Aí, meu Deus, Anitta, pelo amor de Deus, não faz campanha para o teu ex. Não faz. Tu sabe que se é ex, é porque não presta. Se fosse bom, tava com a pessoa", pediu o comediante.

