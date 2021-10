Gui diz para os colegas que conseguiu ler o TP de Adriane Galisteu - Reprodução

Publicado 15/10/2021 07:55

Rio - Após a eliminação de Victor Pecoraro de "A Fazenda" na noite desta quinta-feira e a volta para a casa de Gui Araújo e Aline Mineiro, os peões conversaram sobre os erros cometidos pela produção do reality show, que tem deixado informações externas passarem para os participantes.

Assim que Gui voltou, Erasmo Viana perguntou se ele escutou fogos de artifício. Gui disse que o som dos fogos começou assim que a apresentadora Adriane Galisteu anunciou sua permanência no programa. "Mano, assim que eu pisei fora do bagulho, começaram muitos fogos. Ela falou "Gui Araujo, você fica na casa". Eu dei um abraço no Victor e sai correndo pra escada. Começou um pa, pa, pa", disse o influenciador digital, que interpretou os fogos como aprovação do público por ele ter permanecido no reality.

Depois foi a vez de Tiago Piquilo contar que escutou a produção conversar sobre a volta de Aline Mineiro antes mesmo de a ex-panicat entrar na casa. "Quando anunciou o primeiro, alguém comentou aqui: 'A hora que ela subir'. Só eu ouvi", disse Tiago. MC Gui, então, alertou o sertanejo para não comentar esse assunto.

"Ah, ouvi mesmo. [...] Mas aí não falei para ninguém, fiquei quieto", disse Tiago. Tati Quebra Barraco contou que também ouviu a produção conversar nos bastidores. "Ouvi também. Se ligou, não?", perguntou a funkeira aos outros peões, e MC Gui insistiu para que todos fizessem silêncio.

Em seguida, Gui Araújo afirmou que conseguiu ler o teleprompter (TP) no momento do resultado da berlinda e quem seria a primeira salva da roça. "Mas eu li também, eu li o TP, estava refletindo. Não dava para ver, estava bem aqui assim, mas em uma janela, igual eu vejo a porta na folha aqui, estava que era a [Aline]", disse.