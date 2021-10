Tati Quebra Barraco chama Rico Melquíades de 'bicha' e é criticada na web - Reprodução/Playplus

Publicado 17/10/2021 11:09

Rio - Em "A Fazenda 13", Tati Quebra Barraco deixou claro que não gostou de uma declaração feita por Rico Melquíades, com quem já teve diversos atritos na casa. Na noite deste sábado (16), a funkeira conversava com Solange Gomes quando relembrou o momento em que o alagoano chamou os peões de "subcelebridades" durante a gravação da "Hora do Faro" , na última sexta-feira.

"'Ai, para mim famoso é Ivete e Anitta'. Legal, se a pessoa não tá me desmerecendo. Eu cheguei aqui com as minhas próprias pernas, me espelhei em mim mesma", declarou a artista. Solange concordou e Tati continuou seu desabafo: "Mas, né, ficar ouvindo isso... Aí, imagina, quer que a gente entre na briga. Aí bota o nome de Ivete que não tem nada a ver. Bota o nome de Anitta que não tem nada a ver".

Em seguida, a funkeira admitiu ter receio de ser processada por alguma fala envolvendo as cantoras. "Porque eu vou te falar uma coisa, qualquer palavra que a gente fala errada, para ele [Rico], não pega nada não. Pega para mim e para você. (...) A gente fala uma palavra errada com o nome delas a gente vai pagar processo para essas mulheres como?", questionou.

O momento a que Tati se referiu foi quando MC Gui afirmou que Rico gosta de brigar com ele porque o funkeiro é famoso. O ex-participante do "De Férias com o Ex", da MTV, logo rebateu: "Famoso aqui não tem ninguém, famoso é Anitta e Ivete Sangalo. Aqui é um bando de subcelebridade que se acha artistas, tem cantor, lógico, mas famoso é Anitta e Ivete Sangalo e aqui ninguém é".