Publicado 18/10/2021 18:29

Rio - Após se negar a ajudar no almoço , Lary Bottino desabafou com Erasmo sobre o comportamento das pessoas em 'A Fazenda 13', da Record TV, nesta segunda-feira. Ela ainda compartilhou com o ex-marido da influenciadora Gabriela Pugliesi o 'segredo' do reality.

Lary Bottino Reprodução/Instagram

"O segredo de 'A Fazenda' é você ouvir mais do que falar. Eu falo muito mais do que escuto, mas estou me controlando muito aqui. Por exemplo, hoje eu ouvi um papo. Na minha, a primeira coisa que eu ia fazer era falar daquilo na hora, hoje não. Eu falei: 'Não, agora eu vou guardar e na hora certinha vou usar'. O segredo daqui é realmente o equilíbrio entre escuta mais, falar na hora certa, não falar bobagem porque não tem como voltar atrás", disse ela, se referindo a treta do almoço.

Empresário deu razão a Lary. "Eu sou assim na minha vida normal, sem ser aqui. No começo, sabe o que eu percebia? Muita gente aqui às vezes falava: 'Ah, se tiver alguma coisa, vem e me fala'. Tipo assim, primeiro que nem todo mundo tem intimidade, abertura para chegar e falar. "Ah, você espera a hora do ao vivo' para falar'. Ué?", disse. "Mas é a hora", concordou Lary.

"Exatamente, eu estou aqui para isso, você quer que eu fique tendo DR com você ou fique conversando com você, falando tudo o que eu acho para amenizar algum tipo de situação? Não, tem que dar minha opinião quando eu tiver que dar", destacou Erasmo. "Para mim, os posicionamentos são nessa hora mesmo", destacou Lary. "Mano, você tem o direito de se posicionar na hora que você achar o correto", concordou ele.