Tiago Leifert será substituído por André MarquesReprodução

Publicado 20/10/2021 22:01

Rio - Tiago Leifert falou sobre sua decisão em não apresentar o 'The Voice Brasil', da TV Globo, até a fase final do reality musical através do Instagram, nesta quarta-feira. Ele ainda confirmou que será substituído por André Marques.

"Olá, pessoal. Minha família precisa de mim aqui em São Paulo nas próximas semanas e, por isso, com o coração partido, tem mudanças de planos. Meu amigo André Marques assume a temporada do The Voice Brasil a partir da segunda fase. Na primeira, ainda estou lá, estreamos dia 26/10. Em breve conversamos mais", escreveu ele.