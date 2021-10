Marcos Mion - Reprodução/Globo

Publicado 21/10/2021 09:48 | Atualizado 21/10/2021 10:54

Rio - Ana Maria Braga recebeu Marcos Mion, na manhã desta quinta-feira, no "Mais Você", para comentar a decisão da Rede Globo de manter o apresentador nas tardes de sábado da emissora em 2022. A princípio, ele estaria no comando do "Caldeirão" somente até o final deste ano. Durante o papo, Mion se emocionou ao falar sobre a realização de sonhos, reforçou sua fé em Nossa Senhora e enfatizou o o amor pela esposa e filhos.

"Era para eu ficar até o final do ano (no Caldeirão). Depois, eu iria desenvolver projetos com o Multishow. Mas eu sabia que tinha de estar aqui (na Globo)... Eu sempre soube que era o lugar que eu deveria estar. Veio esse convite para assumir o 'Caldeirão' até o final do ano e, depois, viria outra grade. E eu aceitei, óbvio. Se fosse só um programa, eu aceitaria", disse ele.

Mion revelou que estava fora do país, nos Estados Unidos, para facilitar o tratamento do filho mais velho, Romeo, de 16 anos, que foi diagnosticado aos dois anos com Transtorno do Espectro Autista (TEA). No momento que soube das mudanças na programação da Globo causadas pela saída de Faustão, pensou em retornar ao Brasil para alcançar o sonho de conquistar um espaço na emissora.

"Como apresentador, você tem alguns sonhos. Essas peças de final de semana da Globo, a última vez que elas mexeram foi há 20 anos. Então, eu sabia que no momento que essas peças mexessem, eu teria de estar aqui, se não eu não entraria mais. Quando a movimentação começou, eu falei para minha mulher: 'eu preciso voltar'. Ela queria que a gente morasse lá fora", revelou o apresentador, que ressaltou a fé e gratidão por estar na emissora.

"Tenho muita fé em Nossa Senhora de que ia acontecer e aconteceu. A fé tem muito poder. Quando recebi a noticia de que vou ficar aos sábados, fazendo o final de semana na Globo... É muito bonito você acreditar nos seus sonhos. É muito mágico realizá-los. Eu sou muito grato por estar aqui, estar na sua frente, que é uma mulher de fé e que já me emocionou muito. Sem fé e sem sonhos, a gente não levanta da cama", disse ele, bem emocionado.

"Ter fé e seguir os sonhos, vale à pena", aconselhou o apresentador na sequência, antes de brincar: "Posso comer um pão de queijo?"

Família

Bastante emocionado, Mion falou do amor pela esposa, Suzana Gullo, e pelos filhos, Romeo, Donatello e Stefano. Ana Maria ainda comentou a criação da Lei 13.977, conhecida como Romeo Mion, que determina a garantia de vagas em escolas para crianças com TEA e outros direitos, a partir da visibilidade promovida pela representatividade do apresentador e sua família. Em seguida, Mion falou sobre a relação com Romeo.

"É a maior benção que Deus separou para mim... Quando o Romeo nasceu, eu descobri que minha vida não era perfeita, mas estava prestes a se tornar perfeita dentro das imperfeições. Ter um filho autista possibilitou isso. Sem o Romeo, não teria chegado na metade do que alcancei. Tenho que ser a melhor versão de mim porque ele merece. Tenho que elevar a minha alma ao patamar da dele, aí sim consigo ficar à altura dele. Os sentimentos são muito verdadeiros, é um amor puro, é uma dor intensa também. É um privilégio enorme conviver com alguém assim", disse ele.

"Todos os meus filhos me ensinam alguma coisa, mas o Romeo me ensina a ter os verdadeiros sentimentos. Tem gente que diz que os autistas não devem ir às mesmas escolas que outras crianças porque atrapalham, mas ele não atrapalha. Ele ensina o que são verdadeiros valores", completou Mion.

Trajetória

Logo no início do programa, a apresentadora perguntou se Mion sempre quis ser apresentador, mas ele revelou que não. "Eu sempre quis ser ator. O teatro, eu acredito, é uma arte que me moldou, me salvou, me deu orgulho. Por isso, tenho muito respeito por estar num palco. Eu tinha um sonho na minha vida, que era trabalhar na MTV, onde fiquei por mais de dez anos... Eu estreei aqui na Globo, no "Sandy e Jr", fui para MTV e fui picado pelo bichinho da comunicação", revelou ele.

Homenagens

Desde que chegou, Mion deixou claro ter dois sonhos: tomar café com Ana Maria Braga e conhecer Toni Ramos. Durante o "Mais Você", ele recebeu uma mensagem gravada do ator, que não pode estar no estúdio porque está gravando uma produção para Globo e ganhou um presente inusitado: uma versão de Tony Ramos em papelão em tamanho real. O apresentador ainda recebeu mensagem de Lucio Mauro Filho, parceiro de palco no "Caldeirão". "Te amo. Obrigado pela sua entrega no palco", agradeceu Mion.