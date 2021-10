Ana Clara - Reprodução/Instagram

São Paulo - Recentemente a Globo anunciou que Tadeu Schmidt substituíra Tiago Leifert no comando do "Big Brother Brasil" . Entretanto, esta não deve ser a única mudança no formato do reality show. De acordo com o colunista André Romano, do Observatório da TV, a 22ª edição do programa deve contar com dois apresentadores.

A ideia é que Tadeu Schmidt apresente a atração de segunda a sexta-feira, deixando Ana Clara Lima, ex-participante do "BBB 18", sob o comando do programa durante os sábados. A mudança pode ser uma tentativa de José Bonifácio de Oliveira Brasil, o Boninho, de agradar o público, visto que fãs do programa pedem - e não é de hoje - mais espaço para a moça na programação da Globo.

Segundo apurado, Ana Clara Lima ainda tem contrato com a emissora até 2025. Além disso, sua presença na "Rede BBB", programa no qual entrevista os eliminados, continua de pé. Entre as novidades para a próxima temporada do reality também está Camilla de Lucas. A influenciadora deve apresentar, ao lado de Bruno de Luca, o "BBB 22: A Eliminação".

Ana Clara já apresentou um programa na grade da Globo: o "Plantão BBB". Em 2020, ela estava tão popular em seu posto na "Rede BBB" que Boninho resolveu conceder mais espaço à jovem. Durante o programa, ela entrevistava famosos e comentava os destaques da 21ª edição.