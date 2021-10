Erasmo Viana afirmou que contratou equipe de Juliette mas amiga da ex-BBB negou - Reprodução/Instagram

Publicado 26/10/2021 16:39 | Atualizado 26/10/2021 18:13

Rio - Amiga de Juliette Freire e uma das responsáveis por suas redes sociais, Deborah Vidjinski se pronunciou após Erasmo Viana afirmar, em "A Fazenda 13", que teria contratado a equipe da campeã do "BBB21" para adminstrar seus perfis durante o reality rural.

"A título de informação: não estamos trabalhando pra nenhum participante de nenhum reality show. Primeira e única sempre foi e sempre será a Juliette", declarou Deborah em publicação no Twitter, nesta terça-feira (26). A postagem veio após o ex-marido de Gabriela Pugliesi dizer que gastou todo o cachê recebido pela Record TV para fechar o contrato com a equipe de marketing de Juliette.

"Tenho 15 pessoas trabalhando para mim lá fora, 24h. Dei todo meu cachê e ainda paguei mais para as pessoas cuidarem de mim durante esses três meses. Peguei toda a equipe que cuidou da Juliette, que fez a Juliette. Cara, estou pagando R$ 30 mil por mês, R$ 90 mil só para a galera cuidar de mim", destacou Erasmo, em conversa com Dayane Mello.

O peão ainda seguiu falando sobre sua estratégia para participar de "A Fazenda": "Falei: ‘Velho, já que vai ser a oportunidade da minha vida, eu vou entrar com tudo’. Sei que lá fora precisa ter força de Twitter, Instagram, gestão de crise, advogado. […] Eu sabia que ia ser uma tacada na minha vida, então já que é para ir, eu vou com tudo", comentou.

"Eu me preparei sobre machismo, racismo, capaticismo, sobre LGBT, conversei, debati várias coisas, me preparei, só que aqui muda tudo. Quando você entra aqui é diferente, porque você conhece as pessoas, as personalidades. Uma coisa que desperta um lado em mim não muito bom é a competitividade, eu sou muito competitivo e, pelo fato de ser muito competitivo, às vezes eu posso ser grosso", explicou o modelo.