Tiago Leifert será substituído por André MarquesReproduçãoReprodução

Publicado 28/10/2021 18:25

Rio - André Marques não vai apresentar a próxima temporada do 'No Limite', da TV Globo. A informação foi confirmada pela emissora. O apresentador passará a se dedicar exclusivamente ao The Voice + no ano que vem.

"Em breve, anunciaremos o novo apresentador do No Limite, uma vez que Andre Marques está a frente da atual temporada de The Voice Brasil e, a partir de fevereiro, assume também o The Voice +", diz o comunicado. "Em breve, anunciaremos o novo apresentador do No Limite, uma vez que Andre Marques está a frente da atual temporada de The Voice Brasil e, a partir de fevereiro, assume também o The Voice +", diz o comunicado.

No último dia 20, Tiago Leifert falou sobre sua decisão em não apresentar o 'The Voice Brasil', da TV Globo, até a fase final do reality musical através do Instagram e confirmou que seria substituído por André Marques. O ex-apresentador de 'No Limite' assume a apresentação do programa na fase ‘Tira-teima’.

Andre confessa que adora o formato do programa. "Já fiz o ‘Kids’, o ‘The Voice+’ e é a minha estreia no ‘The Voice Brasil’. Eu sou suspeito para dizer, porque sou um fã declarado do formato, mas o programa está lindo. Dinâmicas diferentes, vozes incríveis... Vai ser massa”, entregou ele, que ainda contou que a recepção dos técnicos não poderia ter sido melhor: “Já conheço Brown, Claudinha, IZA, Lulu e Teló de longa data, então a troca foi fácil. Está sendo ótimo gravar com todos”.