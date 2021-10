Silvio de Abreu - Reprodução Internet

O autor Silvio de Abreu, que marcou época na Globo ao assinar grandes sucessos da teledramaturgia brasileira , assinou um contrato exclusivo com a HBO Max para a produção de novelas curtas para a plataforma. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (29).

O ex-diretor de dramaturgia da Globo vai acompanhar o desenvolvimento das novelas curtas e trabalhará diretamente com os autores e diretores latino-americanos em todas as produções. O novo núcleo de teleséries para a América Latina tem o comando de Mônica Albuquerque.

"Estou muito feliz com esta nova caminhada e já me sinto em casa com um time tão competente, que já tive o prazer de conhecer em outras oportunidades. Criar narrativas e trazer temas relevantes que façam com que a audiência se envolva, se identifique e gere impacto na sociedade são combustíveis para este desafio que, tenho certeza, vai render muitos projetos incríveis", conta Silvio.

As teleséries são produções de dramaturgia com estrutura narrativa moderna, com cerca de 50 capítulos, trazendo conteúdo de ficção em formato híbrido que combina a base do melodrama com o ritmo de série. A ideia vai ajudar a desenvolver mais de 100 produções locais exclusivas da HBO Max nos próximos dois anos.

Formado em cenografia, Silvio de Abreu iniciou sua carreira profissional como ator, depois como diretor, mas consagrou-se como autor. Após experiências nas TVs Tupi, Excelsior e Bandeirantes, ele estreou na Globo. Esteve até o início de 2021 na emissora carioca e lançou sucessos de audiência como A Guerra dos Sexos (1983), Cambalacho (1985), Sassaricando (1987), Rainha da Sucata (1990), A Próxima Vítima (1995), Belíssima (2005) e Passione (2010) antes de virar Diretor de Gênero de Dramaturgia.