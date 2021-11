Ron Bugado chegou aos cinemas brasileiros no dia 21 de outubro - fotos Divulgação/Disney

Ron Bugado chegou aos cinemas brasileiros no dia 21 de outubrofotos Divulgação/Disney

Publicado 03/11/2021 08:00

Rio - Para quem estava ansioso por uma nova animação da Disney, a espera acabou! Produzido pela 20th Century Studios, 'Ron Bugado' entrou em cartaz nos cinemas brasileiros no último dia 21, levantando discussões sobre o uso da tecnologia e interações sociais durante a infância. Com as vozes de astros como Marcelo Serrado, Sophia Abrahão e Sérgio Malheiros, o longa chega com a intenção de fisgar o público e marcar a retomada de atividades como frequentar salas de cinemas.

fotogaleria

'Ron Bugado' segue a história de Barney, um estudante do ensino fundamental que não consegue fazer amizades em um mundo onde todos os seus colegas de classe contam com a ajuda de robôs para interagir com outras pessoas. O cenário muda quando o menino é presenteado pelo pai, Gerson (Marcelo Serrado), com um B*bot, seu novo "melhor amigo fora da caixa". Não demora muito para Barney perceber que Ron, o robô, tem algo de errado, mas são os problemas de funcionamento do dispositivo que levam a dupla em uma jornada repleta de desafios e situações inusitadas.

"É uma questão completamente atual isso que o filme aborda, você vê que o garoto ganha um presente do pai que vem com defeito, mas esse defeito também é uma qualidade", ponta Serrado. Para o ator, que é pai de duas crianças e uma adolescente, a animação cumpre seu papel ao representar as mudanças sociais que a tecnologia promove, além de provocar uma reflexão sobre os limites que responsáveis precisam criar para que os meios tecnológicos não atrapalhem o desenvolvimento das crianças.

Emprestando sua voz ao CEO da loja que fabrica os robôs, Sérgio Malheiros acredita que 'Ron Bugado' tem potencial para se tornar um dos grandes clássicos da Disney. "Ele vai direto na principal questão do século 21. Eu acho que a pandemia deixou isso muito claro no momento em que as crianças tinham interações sociais única e exclusivamente através da tecnologia, do videogame, do computador, das aulas online", lista o ator. "Então, o filme traz isso muito forte e é uma reflexão sobre a amizade e como essas relações vão sobreviver ao mundo da tecnologia."

"E o filme também fala sobre o diferente", opina Sophia Abrahão, que assumiu a tarefa de dublar a srta. Thomas, a professora do protagonista. "O Barney é um menino que não se enquadra nos padrões na escola e o Ron é um robô que veio 'bugado' de fábrica. Então, [a animação] mostra que o 'diferente' também pode ser interessante, também pode ser incluído socialmente", comenta a atriz.

Produzido durante a pandemia do coronavírus, o longa estreou no primeiro fim de semana após a Prefeitura do Rio de Janeiro permitir a lotação máxima das salas de cinema e Marcelo Serrado acredita que este seja o momento ideal para levar a criançada para curtir a animação nas telonas.

"Eu me sinto seguro de ir no cinema, hoje, se as pessoas estiverem vacinadas e de máscara. Eu acho que essas medidas fazem [a gente] se sentir mais seguro e os outros também. As pessoas já estão voltando bastante aos teatros e acho que o cinema vai ser aos poucos. As pessoas vão querer levar os filhos para ver o filme por toda essa temática e isso é um 'mundo novo'", declara.

*Estagiário sob supervisão de Tábata Uchoa.