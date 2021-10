Espaços como cinemas e teatros estão liberados, mas deverão ainda obrigar o uso de máscaras - Foto: Divulgação.

Publicado 18/10/2021 06:25

Rio - A lotação máxima em cinemas, museus, teatros, shoppings e outros locais de ambientes fechados foi liberada pela Prefeitura do Rio. Em publicação no Diário Oficial do município, o prefeito Eduardo Paes alterou o decreto que limitava a 70% da capacidade nesses espaços. Agora, as atividdes poderão ser retomadas em 100% da capacidade de público, sem necessidade de distanciamento. O uso de máscaras, no entanto, segue obrigatório.

O decreto liberou a capacidade total nos seguintes espaços:

- shopping centers, centros comerciais e galerias de lojas;

- museu, biblioteca, cinema, teatro, casa de festa, salão de jogos, circo, recreação infantil, parque de diversões, temáticos e aquáticos, pista de patinação, entretenimento, visitações turísticas, aquários e jardim zoológico;

- atividades em casas de espetáculo e concerto, apresentações artísticas em espaços de evento, drive-in, feiras e congressos, exposição

Academias de ginástica e estádios, além de bares, restaurantes e lanchonetes ainda não entram na lista de liberados por estarem em outro artigo do decreto.

Em todos os espaços, abertos ou fechados, todos os cariocas devem manter o uso de máscaras. Em alguns espaços fechados, como museus, teatros e cinemas, a apresentação do comprovante de vacinação é obrigatória para entrar.