Veículo tomba na saída do Túnel Noel Rosa, sentido Vila Isabel - Divulgação

Publicado 18/10/2021 16:11

Rio - Um motorista, identificado como Douglas de Araújo, 31 anos, ficou ferido após tombar com um carro de passeio na saída do Túnel Noel Rosa, sentido Vila Isabel, Zona Norte do Rio, na manhã desta segunda-feira. Outros dois ocupantes do veículo, uma criança e uma mulher, não ficaram feridos.



O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 8h03, o motorista recebeu atendimento no local e foi liberado em seguida. De acordo com testemunhas que passavam pelo local, os envolvidos na colisão aparentavam estar bem.

Um outro motorista que fazia o trajeto do túnel comentou que a saída da galeria tem uma curva leve, a pista está com muitos buracos e não há proteção na descida. "Por isso ele caiu, tendo proteção ele bateria e ficaria na pista", disse.

De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), o carro tombou para fora da saída do túnel e parou em um gramado, fora da via pública, sem impactar o trânsito. A CET-Rio, Guarda Municipal e uma equipe do 6º BPM (Tijuca) estiveram no local.