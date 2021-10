Programa terá cursos presenciais com aulas na Firjan - Renata Mello

Programa terá cursos presenciais com aulas na FirjanRenata Mello

Publicado 18/10/2021 15:50

Rio - A Prefeitura do Rio anunciou, nesta segunda-feira, que vai distribuir cartões de passagens para 394 mulheres selecionadas pelo Projeto Elas na Indústria. De acordo com a Secretaria de Políticas e Promoção da Mulher, o benefício contará com o valor de duas viagens (R$8,10) para cada dia de curso seguindo a programação até o término previsto para dezembro.

O Projeto Elas visa a capacitação de mulheres no setor da Indústria é realizado em parceria com a Firjan e os cartões serão entregues a partir de novembro. Ao todo, serão R$29.503,10 para a locomoção das alunas entre suas residências e as unidades da Firjan SENAI.

As alunas terão formação presencial em áreas como Eletricista de Obras, Assistente de Controle de Qualidade, Assistente de Operações em Logística, Almoxarife, Pedreira de Alvenaria de Vedação, Desenhista de Projetos Elétricos Industriais, Designer Gráfico de embalagens, Soldadora Eletrodo revestido 6G, Instaladora de Refrigeração e Climatização Doméstica, Instaladora de Sistemas Fotovoltaicos, Eletricista de Automóveis, Operadora de Sistemas Computacionais em Rede, Editora de Vídeo, Soldadora de Aço Carbono Eletro Revestido 4G, Auxiliar de Operações Logísticas, Pintora de Obras, Assistente Administrativo.