Publicado 18/10/2021 19:44 | Atualizado 18/10/2021 19:50

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou, na noite desta segunda-feira, que não registrou mortes por covid-19 por causa de um problema na base de dados do governo federal. Por causa disso, ainda não há registro do número de óbitos nas últimas 24 horas.

Até esta segunda-feira, a SES registrou 1.308.193 casos confirmados e 67.584 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 1.374 novos casos. A taxa de letalidade da covid-19 no Rio está em 5,17%, a maior do país.

Entre os casos confirmados, 1.238.389 pacientes se recuperaram da doença. Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 36,4%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 20,1%.

Vacinação no Rio

O calendário do município para o grupo de idosos de 67 anos precisou ser alterado devido a um atraso na entrega de doses do Ministério da Saúde. A pasta enviou 300 mil doses a menos do que era esperado pela capital do imunizante da Pfizer, destinado à dose de reforço. Segundo o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, novas remessas devem chegar à cidade nesta quarta (20) e o planejamento de imunização poderá ser retomado na quinta-feira (21).