Adolescentes são imunizados com a primeira dose nesta segunda-feira - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 18/10/2021 11:41 | Atualizado 18/10/2021 12:12

Rio - A Prefeitura do Rio aplica, nesta segunda-feira (18), a primeira dose da vacina contra a covid-19 para todas as pessoas com 12 anos ou mais que ainda não foram imunizadas. A segunda dose é aplicada conforme a data estipulada pelo comprovante da primeira para o público geral.

O calendário do município para o grupo de idosos de 67 anos precisou ser alterado devido a um atraso na entrega de doses do Ministério da Saúde. A pasta enviou 300 mil doses a menos do que era esperado pela capital do imunizante da Pfizer, destinado à dose de reforço. Segundo o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, novas remessas devem chegar à cidade nesta quarta (20) e o planejamento de imunização poderá ser retomado na quinta-feira (21).



Para receber a vacina é necessário apresentar identificação original com foto, número do CPF e, se possível, a caderneta de vacinação. Para a segunda dose, é importante levar também o comprovante da primeira aplicação.



Fim das máscaras



Com 61% da população adulta vacinada com as duas doses ou com a dose única da vacina contra a covid-19, Soranz prevê que até a próxima terça-feira (26) o uso das máscaras faciais não será mais obrigatório na capital. A medida não valerá para locais fechados e só será adotada quando a cidade chegar a 65% dos adultos com o esquema vacinal completo.

"Essa segurança da retomada é muito importante para a sociedade como um todo e a gente vai fazer isso com muita cautela, utilizando os melhores dados científicos para que a gente possa retomar um pouco daquilo que a gente perdeu nesse momento tão difícil que foi a pandemia de covid-19", afirmou.

Segundo o secretário, esta é a oitava semana de queda nos números de casos de covid. Além disso, dados do portal de monitoramento da prefeitura também mostram que a cidade do Rio tem o menor índice de internação pela doença desde o início da pandemia, com menos de mil hospitalizações em outubro.