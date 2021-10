Rua Oito de Dezembro - Reprodução / Google Street View

Publicado 18/10/2021 10:33 | Atualizado 18/10/2021 10:48

Rio - Um homem furtou uma bicicleta, tentou fugir e foi capturado e agredido pela própria vítima, na tarde deste domingo (17). O crime aconteceu na Rua Oito de Dezembro, em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio, mas o homem foi perseguido pelo dono do equipamento até a Rua São Francisco Xavier, no Maracanã, onde foi detido.

Equipes do 6º BPM (Tijuca) foram acionadas para checar a ocorrência e ao chegarem no local, os policiais encontraram o suspeito detido por populares. Ele foi conduzido à 19ª DP (Tijuca) junto com testemunhas.

De acordo com a unidade, a vítima não compareceu à delegacia. No entanto, foi instaurado inquérito para apurar a ocorrência.