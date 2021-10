Daniel Soranz explica que a cidade do Rio tem o menor número de internações desde o início da pandemia - Marcos Porto / Agência O Dia

Publicado 18/10/2021 09:51 | Atualizado 18/10/2021 10:39

Rio - Dados oficiais do Painel Rio Covid, da prefeitura, apontam que a capital já atingiu 61% da população adulta vacinada com as duas doses ou com a dose única da vacina contra o coronavírus. Segundo o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, a expectativa é que esse número chegue a 65% até a próxima terça-feira (26) e a partir daí, seja possível acabar com a obrigatoriedade do uso das máscaras faciais em locais abertos.

"É a segunda etapa do nosso processo de reabertura, quando a gente vai poder liberar uso de máscara em locais abertos. É importante a gente ter cautela, que a gente vá com segurança, acompanhando sempre, muito de perto, os números", disse o secretário em entrevista ao Bom Dia Rio, da TV Globo, nesta segunda-feira (18).

Soranz explicou que as máscaras passarão a ser optativas e que os cariocas que decidirem continuar utilizando a proteção, não precisam deixar de usar. A medida não valerá para locais fechados. Segundo o secretário, esta é a oitava semana de queda nos números de casos de covid-19. Além disso, dados do portal de monitoramento da prefeitura também mostram que a capital tem o menor índice de internação pela doença desde o início da pandemia, com menos de mil hospitalizações em outubro.

"Essa segurança da retomada é muito importante para a sociedade como um todo e a gente vai fazer isso com muita cautela, utilizando os melhores dados científicos para que a gente possa retomar um pouco daquilo que a gente perdeu nesse momento tão difícil que foi a pandemia de covid-19", afirmou.

"A gente está acompanhando muito de perto os números. Estamos analisando possíveis novas variantes e qualquer variável que possa mudar essa tendência (de queda no número de transmissão). Então cada dia mais a gente tem mais segurança pra dizer 'sim, é possível a gente ir retomando'", explicou o secretário.

Terceira dose suspensa

A dose de reforço para idosos de 67 anos foi suspensa nesta segunda-feira por falta de doses. Segundo Soranz, o Ministério da Saúde enviou 300 mil doses a menos do que a capital previa para continuar com a campanha de reforço dos idosos. O secretário explicou que a previsão é que novas doses cheguem na quarta-feira (20) e a vacinação seja retomada na quinta (21).

"A previsão é chegar nessa quarta-feira para na quinta a gente já retomar a vacinação da dose de reforço no grupo de 67 anos ou mais", disse o secretário.