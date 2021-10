Homem estava foragido da Justiça - Disque Denúncia / Divulgação

Publicado 18/10/2021 18:53 | Atualizado 18/10/2021 19:13

Rio - Policiais militares da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Morro da Providência, na Zona Central do Rio, prenderam, com a ajuda do Disque Denúncia, no último sábado (16), um homem identificado como Lucas dos Santos Ferreira, conhecido como "Nego Jupira", de 26 anos. Ele é suspeito de praticar roubos pela região.



De acordo com a PM, equipes faziam patrulhamento no local com o intuito de reduzir o número de roubos, quando receberam informações anônimas do Disque Denúncia sobre a localização do criminoso, que estava na Rua da América, no Santo Cristo, Zona Portuária do Rio.

Ainda segundo a corporação, Lucas era considerado foragido da Justiça. Contra ele havia dois mandados de prisão por roubo.