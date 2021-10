Bairros da Zona Oeste realizam campanha de vacinação antirrábica - Divulgação

Bairros da Zona Oeste realizam campanha de vacinação antirrábicaDivulgação

Publicado 18/10/2021 18:06

Rio - A campanha de vacinação antirrábica de cães e gatos da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (SMS), por meio do Instituto Municipal de Vigilância Sanitária, Vigilância de Zoonoses e de Inspeção Agropecuária (Ivisa), chega na Zona Oeste no próximo sábado (23).



Nesta etapa, serão contemplados também os bairros da Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes, Vargem Grande e Vargem Pequena que ficam na região da Subprefeitura da Barra. Serão 11 postos de vacinação funcionando de 9h às 17h.



Poderão ser imunizados cães e gatos a partir de três meses de idade e adultos saudáveis, além daqueles que expiraram o ciclo de doze meses da última dose. A vacina antirrábica deve ser administrada anualmente e é a principal forma de prevenção e controle da raiva.





Todas as informações estão disponíveis no link:



Postos de vacinação antirrábica:



Barra da Tijuca

Além da campanha anual promovida pelo Ivisa, a vacinação antirrábica está disponível ao longo de todo ano no Centro de Controle de Zoonoses, em Santa Cruz, e no Centro de Medicina Veterinária Jorge Vaitsman, na Mangueira, para garantir o cumprimento da recomendação da aplicação de uma dose de vacina a cada doze meses para cães e gatos domésticos.Todas as informações estão disponíveis no link: bit.ly/AntirrabicaRio

- Condomínio Barra Sul - Avenida da Américas 12.221

- Drive-thru da Subprefeitura da Barra – Avenida Ayrton Senna, 2001

- Praça do Pouso – Morro do Banco – Rua Sérgio de Carvalho, s/n – Itanhangá

- Associação de Moradores da Tijuquinha - Estrada da Barra da Tijuca, 3.817 / Rua Pau Brasil, no 9 Itanhangá



Recreio dos Bandeirantes



- Parcao do Recreio – Praça Augusto Ruschi

- CMS Harvey Ribeiro – Rua Guiomar Novaes, no 133

- Praça Tim Maia -Avenida Lúcio Costa, altura do Posto 12



Vargem Grande

- Escola Municipal Comunidade Vargem Grande – Rua Manhuaçu, s/n

- Escola Municipal Perola Byington - Rua Luciano Gallet, 67

- Associação de Moradores 9 de julho – Estrada dos Bandeirantes, 28.133



Vargem Pequena



- Escola Municipal Olegário Domingues – Estrada dos Bandeirantes,14.809

- Escola Municipal Ítalo Zappa – Estrada dos Bandeirantes, 11.227