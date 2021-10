Polícia Civil realiza ação contra tráfico de animais silvestres e maus-tratos na Feira de Caxias - Divulgação/ Polícia Civil

Publicado 18/10/2021 17:24

Rio - Oito pessoas foram detidas por policiais da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) durante uma operação para reprimir os crimes de tráfico de animais silvestres e maus-tratos a animais domésticos na Feira de Caxias, no último domingo (17). A ação contou com o apoio de peritos do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE) e de policiais militares do Comando de Polícia Ambiental (CPAM).



Os dados dos autuados serão informados ao Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) e ao Instituto Estadual do Ambiente (Inea) a fim de que sejam multados pelas autoridades administrativas dos referidos órgãos ambientais.



Na ocasião, houve ainda a apreensão de dezenas de pássaros – incluindo pica-paus, espécie ameaçada de extinção –, uma cobra-cipó e um mico. Após perícia criminal, os animais serão encaminhados ao Ibama para para acolhimento, tratamento veterinário e devolução à natureza.



Um outro homem foi flagrado pelos policiais vendendo um cão da raça American Bully, com menos de dois meses de idade, sem vermifugação, vacinação, água ou comida. Estas condições configuram maus tratos ao animal. Ele também foi detido e encaminhado à DPMA, onde, após autuado em flagrante, foi preso pelo crime.