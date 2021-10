Cartaz divulgado pelo Portal dos Procurados - Divulgação

Publicado 18/10/2021 17:58

Rio - Um suspeito de envolvimento na morte do sargento da Polícia Militar do Rio de Janeiro, Adriano Maia Corrêa, de 50 anos, foi preso nesta segunda-feira (18), no Aeroporto Luiz Eduardo Magalhães, em Salvador, na Bahia. O crime aconteceu em março deste ano, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, e contra o homem havia um mandado de prisão temporária em aberto.

De acordo com a Polícia Civil da Bahia, o suspeito foi detido por equipes do Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (Gerrc), com base em levantamentos realizados pelos agentes do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco) e da 1ª Delegacia Territorial (DT/Barris), após serem acionados pela Polícia Civil do Rio de Janeiro.

O homem estava junto com sua esposa, que acompanhou todo o processo de abordagem e condução. O caso foi encaminhado para a Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter). O suspeito vai ser ouvido na Draco, antes de ser transferido para o Rio de Janeiro. Um outro envolvido na morte do militar foi preso no dia 15 de outubro, pela Polícia Civil do Rio, em Bonsucesso, na Zona Norte.

Relembre o caso

Lotado no Centro de Educação Física e Desporto (CEFD), o sargento da Polícia Militar do Rio de Janeiro, Adriano Maia Corrêa, de 50 anos, estava de folga e acompanhava o conserto de seu carro em uma oficina na Rua Aricuri, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, quando um ladrão entrou no local e tentou roubar um cordão de ouro que usava.