Cartaz divulgado pelo Portal dos Procurados Divulgação

Publicado 11/03/2021 21:34

Rio - O Portal dos Procurados divulgou, nesta quinta-feira, um cartaz pedindo informações que possam levar à identificação e prisão dos envolvidos na morte do sargento Adriano Maia Correa, de 50 anos. O policial militar foi morto na Rua Aricuri, Campo Grande, Zona Oeste do Rio, após tentativa de assalto, na noite de quarta-feira (10).

Segundo a Polícia Militar, lotado no Centro de Educação Física e Desporto (CEFD), o militar estava de folga e acompanhava o conserto de seu carro quando dois criminosos se aproximaram e tentaram roubar seu cordão. Ele reagiu e foi baleado duas vezes. O sargento chegou a ser socorrido para o Hospital Municipal Rocha Faria, mas não resistiu aos ferimentos.

Agentes de Delegacia de Homicídios (DHC) estiveram no local e buscam informações que possam identificar a autoria do crime.



Com a morte de Adriano, chega a 15 o número de Agentes de Segurança mortos em 2021. Sendo dez da Polícia Militar, dois da Marinha do Brasil, um da Polícia Civil, um da Guarda Municipal e um do Degase.



O Disque Denúncia recebe informações sobre envolvidos na morte de Agentes de Segurança em seus canais de atendimento:

. WhatsApp Portal dos Procurados: (21) 98849-6099

. Facebook/(inbox): https://www.facebook.com/procuradosrj/,

. Telefone do Disque-Denúncia (21) 2253-1177

. APP “Disque Denúncia RJ “.

. Https://twitter.com/PProcurados (mensagens).