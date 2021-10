Acusado de molestar menina de 11 anos é levado por policiais militares da UPP Morro dos Macacos - Reprodução de vídeo

Publicado 18/10/2021 17:45 | Atualizado 18/10/2021 17:51

Rio - Um pedófilo foragido da Justiça foi preso por policiais militares da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Morro dos Macacos, nesta segunda-feira, no Morro dos Macacos, em Vila Isabel, na Zona Norte. A localização do homem, de 55 anos, acusado de molestar uma menina da própria família de apenas 11 anos, foi obtida pelos militares através de denúncias recebidas pelo Disque Denúncia e também pelo trabalho do setor de inteligência da UPP.

Após troca de dados entre a Superintendência de Inteligência e Análise (SIA) da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP), o abusador foi encontrado por policiais do Grupamento Tático de Polícia de Proximidade (GTPP) na localidade do Morro dos Macacos conhecida como "Pantanal". O crime cometido por ele aconteceu em 2011.

O acusado foi encaminhando para 20ª DP (Vila Isabel) onde o mandado de prisão expedido contra ele foi cumprido. Agora, com o procedimento realizado, ele aguarda encaminhamento para unidade prisional, onde estará à disposição da Justiça. Segundo a Secretaria de Estado de Polícia Militar, a ação ocorreu sem nenhum disparo de arma de fogo.