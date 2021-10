O curso terá duração de dois anos - Divulgação PMN

Publicado 18/10/2021 17:13

Rio - O Goldman Sachs do Brasil e o Linklaters anunciaram a quarta edição da Iniciativa LIFT (Língua, Inspiração, Foco, Transformação). O projeto oferece ensino gratuito da língua inglesa e mentoria para 200 estudantes universitários negros cis e trans das regiões metropolitanas do Rio de Janeiro. O objetivo é capacitar e qualificar os jovens, utilizando o aprendizado de uma segunda língua como ferramenta de mobilidade social.

De acordo com as empresas, o curso terá duração de dois anos e será acompanhado de mentoria dos executivos das organizações parceiras e de workshops. O objetivo é apoiar o desenvolvimento dos participantes também por meio da conexão com profissionais para que tenham melhores chances no mercado de trabalho.

O curso, os workshops, os materiais e o transporte (quando necessário) serão gratuitos. As aulas serão ministradas aos sábados, em ambiente online, pela Associação Alumni, que também é parceira do programa desde a sua fundação. O acompanhamento social e econômico, bem como os workshops serão organizados pelo Instituto Ser+.