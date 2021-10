Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) - Reprodução / Internet

Publicado 18/10/2021 16:33

Rio - Com o objetivo de estimular alunos e professores, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) vem promovendo ações específicas para a promoção do ensino, pesquisa e extensão destinadas à comunidade acadêmica. Entre elas, a criação do Programa de Incentivo à Docência da Graduação, para projetos de trabalho que articulem conhecimento teórico à prática profissional.

De acordo com a instituição, serão 600 bolsas de apoio aos professores, no valor de R$ 1,4 mil. Cada proposta poderá contar com a participação de cinco estudantes, que serão contemplados com o auxílio articulação acadêmico-profissional.

"Durante o período pandêmico, tivemos que nos reinventar, implementando o ensino emergencial como alternativa possível para manter as nossas atividades institucionais. Nesse momento, com a nossa universidade em pleno funcionamento e pronta para novos desafios, vamos investir no professor, na educação e na ciência", afirma o reitor Ricardo Lodi.