Heraldo era pastor e dava também aulas de teologiaReprodução/Redes Sociais

Publicado 18/10/2021 16:16

Rio - A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) identificou o suspeito de ter assassinado o pastor e professor de teologia Heraldo Carlos de Souza, morto na última quarta-feira, 14. Em nota, a Polícia Civil afirmou que o pedido de prisão temporária do suspeito foi encaminhado para a Justiça. Heraldo foi atacado enquanto trabalhava como motorista de aplicativo em Cabuçu, Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

Na tarde de sexta-feira, ele foi sepultado no Cemitério Carlos Sampaio, em Austin, também em Nova Iguaçu . Esposa de Heraldo, Carla Paulino de Souza contou que foi a primeira vez que ele trabalhava no período da noite . "Quando eu cheguei do trabalho ele me deixou na igreja e falou que ia rodar um pouco. Eu falei: 'eu não gosto que você rode à noite'. Mas ele disse que ia trabalhar só um pouco. Ele me deixou na igreja umas 19h45 e 21h30 foi o acontecido, uma coisa muito rápida", lembrou.