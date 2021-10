Evento reunirá representantes das entidades e empresas de transporte público de passageiros que atuam na cidade - Daniel Castelo Branco

Evento reunirá representantes das entidades e empresas de transporte público de passageiros que atuam na cidadeDaniel Castelo Branco

Publicado 18/10/2021 15:12

Rio - A Associação Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ) irá realizar, nesta terça-feira (19), o seminário Colapso da Mobilidade Urbana: Causas, Efeitos e Soluções. O evento, que será híbrido, começará a partir das 9h, reunirá representantes das entidades e empresas de transporte público de passageiros que atuam na cidade para discutir a maior crise de mobilidade urbana do Rio de Janeiro nos últimos 50 anos.



O encontro será aberto pelo presidente da ACRJ, José Antonio do Nascimento Brito; pelo vice-presidente dos Conselhos Empresariais da Associação, Alberto Blois; e pelos presidentes dos Conselhos de Competitividade e Ambiente de Negócios e Empresarial de Logística e Transporte, respectivamente, Irini Tsouroutsoglou e Delmo Pinho, organizadores do evento. Também estarão presentes representantes do Governo do estado e da prefeitura do Rio de Janeiro.



A Fetranspor, o Rio Ônibus e a NTU participarão do evento, representados por seus respectivos presidentes, Armando Guerra, João Gouveia e Otávio Cunha, como palestrantes.



O evento será híbrido, nos formatos on-line, com transmissão pelo Canal ACRJ Divulga no YouTube, e presencial, com participação de no máximo 50 pessoas, seguindo o protocolo sanitário definido por Decreto pela Prefeitura do Rio.