O soldado PM Cássio Gomes, 31 anos, foi enterrado nesta segunda-feira (18), no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na Zona Oeste - Fabio Costa/Agencia O Dia

O soldado PM Cássio Gomes, 31 anos, foi enterrado nesta segunda-feira (18), no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na Zona OesteFabio Costa/Agencia O Dia

Publicado 18/10/2021 12:34 | Atualizado 18/10/2021 12:53

Rio - O corpo do policial militar Cássio Gomes, de 31 anos, foi enterrado no fim da manhã desta segunda-feira (18) no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na Zona Oeste do Rio. O soldado foi morto na noite da última sexta-feira (15) durante um assalto em Nova Iguaçu , na Baixada Fluminense. O cortejo foi acompanhado por cerca de 150 pessoas, entre parentes, amigos e colegas de farda.

Cássio foi sepultado com honras militares. Ainda abalada com a tragédia, a família optou por não falar com a imprensa.

A morte do policial é investigada pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). A Polícia Civil realiza diligências para identificar os autores do assassinado. O Portal dos Procurados, vinculado ao Disque Denúncia, divulgou um cartaz com a foto do policial para ajudar nas investigações. A recompensa é de R$ 5 mil para quem der informações que levam ao paradeiro dos assaltantes que mataram o policial.

O PM Cássio Gomes estava de folga no dia do crime e, segundo testemunhas, foi abordado pelos bandidos no bairro da Luz. Ao ser identificado como policial, acabou morto no assalto.

Dados do Portal dos Procurados mostram que, em 2021, 66 agentes de segurança foram mortos o Rio. Desses, 48 eram policiais militares.

O soldado estava na PM há sete anos e, atualmente, era lotado no 3º BPM (Méier). Ele deixa esposa e dois filhos.