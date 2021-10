Daniel Dutra Sabbá - REPRODUÇÃO FACEBOOK

Publicado 18/10/2021 12:30 | Atualizado 18/10/2021 13:01

Rio - O surfista, empresário e ator Daniel Dutra Sabbá sofreu um grave acidente na tarde de domingo (17), na Avenida Niemeyer, em São Conrado. A motocicleta pilotada por Sabbá colidiu com um carro. Ele foi levado para o Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, e depois transferido para uma unidade particular. De acordo com amigos, ele não corre risco de vida.

Nas redes sociais, amigos e admiradores do trabalho de Sabbá enviaram mensagens apoio ao surfista, um dos maiores divulgadores do esporte na década de 1980, período de alta popularidade do surfe com nomes com Rico de Souza, Pepê e Ricardo Bocão.

"(Daniel Sabbá) Passa bem depois do susto do acidente de ontem, na Av. Niemeyer- RJ. Nunca duvidou do valor da vida, da paz, do amor, do prazer de viver, enfim, da família dos amigos e de tudo que faz a vida florescer", escreveu um amigo nas redes sociais. "Daniel Sabbá vive e passa bem", completou.