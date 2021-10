Gustavo Vicente do Amaral, de 21 anos, conhecido como "Capetinha do Salgueiro" - Reprodução da Internet

Publicado 18/10/2021 14:22 | Atualizado 18/10/2021 15:00

Rio - A Polícia Civil busca informações que levem à prisão de Guilherme Vicente do Amaral, o "Capetinha do Salgueiro", suspeito de matar a tiros a ex-namorada Sabrina Mikaelly, de 15 anos, no Morro do Turano, na Tijuca, Zona Norte do Rio. O crime ocorreu na madrugada de sábado, em uma escadaria da comunidade. Segundo a polícia, uma das linhas de investigação do feminicídio aponta que o bandido não teria aceitado o término do relacionamento e disparou contra a vítima. A adolescente foi enterrada neste domingo, no cemitério do Catumbi, no Centro.

De acordo com relato de familiares, Sabrina já vinha tentando romper com Guilherme há alguns meses, mas voltou a se relacionar com ele nas últimas semanas. O suspeito já é conhecido da polícia, inclusive possui um mandado de prisão por roubo em aberto.

"Ela já tinha falado para mim que não queria mais continuar com essa pessoa, que tinha espancado ela. Ai depois ela acabou caindo na fraqueza de voltar para esse cara de novo e aí não deu mais tempo", disse a mãe da jovem em entevista divulgada pelo RJ1, da TV Globo, durante o enterro, no Cemitério São Francisco de Paula, no Catumbi.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DH-Capital) busca informações que ajudem na localização de Guilherme. Em dossiê divulgado pelo ISP, no ano passado 78 mulheres foram vítimas de feminicídio em todo o estado.