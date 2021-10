Tigrão, de 26 anos, foi detido na 76ª DP - Foto/ Divulgação

Publicado 18/10/2021 13:27 | Atualizado 18/10/2021 14:23

Rio - Um homem apontado como chefe do tráfico na comunidade do Cavalão, em Niterói, na Região Metropolitana, foi preso por policiais do programa Segurança Presente no bairro de São Francisco, na Zona Sul do município, na madrugada desta segunda-feira. Vinícius da Silva do Vale, de 26 anos, conhecido como 'Tigrão', estava acompanhado de dois homens identificados apenas pelos apelidos de "Mídia" e "Pezão", que seriam seus seguranças e homens de confiança. Os dois têm anotações por tráfico de drogas. Além deles, o condutor do carro também foi detido. Ele informou ser motorista de aplicativo, mas não fazia uso de qualquer aplicativo de transporte e confessou que frequentemente faz esse tipo de "corrida" para o trio. Todos foram conduzidos à 77ª DP (Icaraí) e, posteriormente, para a 76ª DP (Centro), onde a ocorrência foi registrada.

De acordo com a Polícia Militar, um veículo HB20 branco foi visto saindo em alta velocidade da comunidade do Preventório, em Charitas, onde ocorria um patrulhamento. Após receber ordem de parada, o veículo tentou fugir, sem sucesso, e foi alcançado próximo à Praça do Radialista.

Nenhum material ilícito foi encontrado durante a abordagem. Porém, no momento da identificação, um dos indivíduos informou ser Marcelo da Silva do Vale, mas o nome não foi encontrado no sistema de consultas. Indagado a respeito da veracidade de seus dados, o homem informou que, na verdade, seu nome é Vinícius da Silva do Vale, responsável pelo tráfico da comunidade do Cavalão, conhecido como "Tigrão". Após nova consulta, tal informação foi confirmada e o sistema constatou um mandado de prisão contra ele pelo crime de associação ao tráfico de drogas.