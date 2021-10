Jardim Botânico - Gilvan de Souza / Agencia O Dia

Publicado 18/10/2021 16:04

Rio - A primeira visita noturna promovida pelo Jardim Botânico do Rio acontece nesta próxima sexta-feira (22), às 19h, e será feita a pé. Prevista inicialmente para o último dia 1, a primeira visita noturna foi adiada devido à chuva. O visitante terá a oportunidade de apreciar as belezas e mistérios do arboreto depois que o sol se põe. A visita será acompanhada por guias bilíngues especializados, com duração aproximada de uma hora e 30 minutos.



O visitante também poderá se surpreender com algumas curiosidades e saber mais sobre hábitos noturnos de algumas espécies de animais, além de conhecer espécies botânicas, monumentos artísticos e arquitetônicos e ouvir a fauna durante o passeio.

O Jardim Botânico possui uma grande área de mata preservada, contígua à Floresta da Tijuca. A vizinhança permite o acesso de várias espécies de mamíferos, aves, répteis e anfíbios que visitam ou moram no Jardim. Alguns deles possuem hábitos noturnos, como corujas, sapos e gambás.



Estão no roteiro alguns pontos relevantes do JBRJ, como o Cactário, a Gruta Karl Glasl, o Lago Frei Leandro, o Bromeliário, o Chafariz da Musas, o sítio arqueológico Casa de Pilões, entre outros.



As visitas noturnas a pé previstas para outubro, novembro e dezembro de 2021 e janeiro de 2022 estão com os ingressos esgotados. Já as visitas noturnas em carrinhos elétricos começam no próximo dia 29, e também estão com os ingressos esgotados para este mês, novembro e janeiro do próximo ano. Os tíquetes para o mês de dezembro estão à venda. Também será feita com guias.



Em caso de chuva, as visitas noturnas, tanto em carro elétrico como a pé, serão adiadas.



Os ingressos estão à venda pelo site jbrj.eleventickets.com.