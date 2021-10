Policial foi morto por criminosos que roubaram sua moto - Reprodução

Publicado 18/10/2021 07:49

O policial lotado 3º BPM (Meier) ele circulava pela Rua Carlos Gomes, com uma moto Honda XRE 300, quando foi abordado por criminosos. Ao perceberem que se tratava de um policial, disparam contra o soldado que estava de folga e desarmado. Após disparar, os criminosos fugiram do local com a moto.

De acordo com a Polícia Militar, o 20º BPM (Mesquita) foi acionado para a ocorrência, mas ao chegarem no local, os PMs encontraram o colega de farda já sem vida no local.

A DHBF está encarregada do caso e do inquérito criminal. Agentes da especializada estão em diligência para descobrir a dinâmica do crime e a autoria dos disparos. Testemunhas disseram que um casal seria o autor do crime.



Com a morte do soldado Cássio chega a 66 o número de Agentes de Segurança mortos em 2021 no Rio de Janeiro.