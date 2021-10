Cartaz pede ajuda na identificação de responsáveis por matar soldado da PM no Bairro da Luz, em Nova Iguaçu - Divulgação

Publicado 17/10/2021 09:15 | Atualizado 17/10/2021 09:42

cartaz em busca de informações que possam ajudar a identificar os responsáveis pela morte do soldado da PM morto em Nova Iguaçu. Rio - O Portal dos Procurados divulgou, no início da manhã deste domingo(17), umos responsáveis pela morte do soldado da PM morto em Nova Iguaçu. Cassio Gomes, de 31 anos, foi assassinado a tiros por bandidos que roubaram sua moto no bairro da Luz. O caso é investigada pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).

O policial lotado 3º BPM (Meier) ele circulava pela Rua Carlos Gomes, no bairro da Luz, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, na noite da última sexta (15), com uma moto Honda XRE 300, quando foi abordado por criminosos. Ao perceberem que se tratava de um policial, disparam contra o soldado que estava de folga e desarmado. Após disparar, os criminosos fugiram do local com a moto.



De acordo com a Polícia Militar, o 20º BPM (Mesquita) foi acionado para a ocorrência, mas ao chegarem no local, os PMs encontraram o colega de farda já sem vida no local.