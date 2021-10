Carlos Alberto da Conceição alegou que policiais invadiram sua casa e roubaram sua TV - Reprodução Internet

Publicado 18/10/2021 08:48 | Atualizado 18/10/2021 08:55

Rio - Um morador do Morro do Dezoito, em Água Santa, na Zona Norte do Rio, acusou policiais militares de revirarem sua casa e roubarem sua televisão durante uma operação na comunidade, na última quarta-feira (13). Indignado e aos prantos, Carlos Alberto da Conceição, de 26 anos, gravou um vídeo desabafando sobre o ocorrido e recebeu apoio nas redes sociais para comprar outro aparelho.



"Tô fazendo esse vídeo de ódio aqui. Aí a minha casinha, humilde. Os polícia bagunçaram minha casa toda, levaram minha televisão que tava aqui em casa. Eu trabalhando, os caras vêm e levam minha televisão", lamentou o motoboy, que acrescentou:

"Olha aqui o que o cidadão de bem 'ganha', morador de comunidade 'ganha'. Vocês aí na Zona Sul já passaram por isso? Como é que vai fazer isso com um cidadão de bem, um cara bom, que não tem passagem nenhuma pela polícia?".

Carlos Alberto alegou que os militares estiveram em sua casa. "Dentro da casa tem marca de bota. Dentro da casa não tinha nada ilícito, e mesmo se tivesse o certo era para fazerem boletim de ocorrência. Tiraram a televisão da minha casa".

Após a publicação do vídeo, o motoboy disponibilizou um número de pix e, segundo ele, diversas pessoas já o ajudaram.

Em nota, a corporação informou que, até o momento, não há registro formal sobre a denúncia relatada. "Cabe ressaltar que a Corporação está de portas abertas para receber qualquer tipo de denúncia por suposto desvio de conduta de policiais, e verificar a veracidade dos relatos com isenção, através de seus canais oficiais".